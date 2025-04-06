Карл III озвучил предсмертное требование на фоне ухудшения состояния

Карл III озвучил предсмертное требование на фоне ухудшения состояния
Карл III. Фото: Prime Minister's Office of the United Kingdom / wikimedia.org
Правитель сильно обеспокоен судьбой своей супруги

Король Карл III, чье состояние резко ухудшилось на фоне борьбы с раком, озвучил свое предсмертное требование. По данным СМИ, монарх хочет, чтобы после его смерти королева Камилла управляла дворцом и его финансами. 

Источники говорят, что принц Уильям не сможет отказаться от такого ультиматума. Для Карла это имеет особое значение, поскольку он хочет, чтобы его супруга получила достойное отношение даже когда его не станет. 

Как говорят знакомые с ситуацией люди, Уильям сумел сработаться с Камиллой, хотя некоторые предполагают, что он все еще хранит обиду на мачеху. Тем не менее, после ее вступления в статус королевы он не высказал ни одной претензии в ее адрес.

"То, как Камилла предала их мать, не забыл никто из детей Дианы. Уильям более дипломатичен, чем Гарри, поэтому он пытался скрыть свою обиду", – говорят придворные.

Гарри в своих мемуарах, напротив, утверждал, что Камилла является "опасным" человеком, который поливает за кулисами грязью его и брата, чтобы укрепить свои позиции.

Источник: RadarOnline

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