Валя Карнавал попала в скандал из-за подозрений в поступлении в вуз "по блату"

Поступила в вуз без экзаменов: Валя Карнавал оказалась в центре скандала
Валя Карнавал. Фото: соцсети
Публика негодует из-за особого отношения к богатым знаменитостям

Блогер и певица Валя Карнавал вновь оказалась в центре внимания – на этот раз не из-за нового клипа, а из-за поступления в Финансовый университет при Правительстве РФ. Ее появление в вузе вызвало бурную реакцию: соцсети захлестнула волна критики, подозрений и негодования.

23-летняя звезда пришла в университет в непривычно скромном виде – в джинсах, черном поло и очках. Некоторые пользователи решили, что это попытка влиться в студенческую среду. Масло в огонь подлило то, что студенческий билет ей вручил лично ректор. На это обращает внимание женский журнал "Клео.ру".

В Сети тут же усомнились в честности поступления. Люди напомнили, что Карнавал бросила колледж в Ростове из-за прогулов и ранее упоминала о заочном обучении, хотя официально у нее только девять классов образования. По правилам, в университет можно поступить лишь после 11-го.

Особенно возмутились выпускники, которые прошли весь путь – от репетиторов до ЕГЭ. Пользователи не скрывали недоумения: люди не понимают, как можно оказаться в вузе без участия в приемной кампании, да еще в апреле. Многие посчитали это примером двойных стандартов и привилегий для медийных лиц.

К слову, ранее певица порадовала фанатов откровенным кадром.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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