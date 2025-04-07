Азиза впервые высказалась о скандале на шоу "Суперстар"

Азиза впервые высказалась о скандале на шоу "Суперстар"
Азиза. Кадр видео НТВ
Артистка полагает, что ее несправедливо лишили победы в проекте

Певица Азиза, несмотря на триумфальный путь к финалу в проекте "Суперстар" на НТВ, так и не смогла одержать победу. Во многом это связывают со скандалом с Лерой Кудрявцевой, которая обвинила знаменитость в неподобающем поведении за кулисами.

Ведущая рассказала, что после съемок исполнительница терроризирует членов жюри и съемочную группу поздними звонками с наездами и требованиями срочно показать ей отснятый материал. При этом на сцене, по ее словам, артистка пытается быть милой и доброй, поскольку смотрят люди. Позже в Сети появились голосовые записи, которые подтвердили слова Кудрявцевой о дерзком поведении певицы.

Несколько дней Азиза не высказывалась по поводу скандала на шоу "Суперстар". Лишь недавно она впервые прервала молчание, отметив, что считает свой проигрыш несправедливым.

"Вместо профессионального разбора вокальных и артистических качеств грамотно поставленной речью мы получили то, что получили. Вся минувшую неделю я чистила свое биополе и свой телефон", – сказала она.

Знаменитость отметила, что многие зрители ее поддержали и сделали массу комплиментов по поводу ее последнего выступления с композицией "Занавес". 

Азиза уверена, что именно она одержала победу в проекте – абсолютно честным и заслуженным путем. Просто в финале произошла неприятность, которая должна остаться в истории.

Источник: Московский комсомолец
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