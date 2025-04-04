Чичерина ответила на проклятия Левы* Би-2 из-за совместной песни

Между звездами идет настоящая война

Конфликт между Юлией Чичериной и группой "Би-2" продолжается и периодически разгорается с новой силой. Недавно певица снова эмоционально отреагировала на выпады в свой адрес и дала понять, что не намерена уступать. Речь идет о песне "Мой рок-н-ролл", которую Чичерина продолжает исполнять несмотря на запреты со стороны экс-коллег.

Артистка подчеркнула, что считает эту композицию своей, поскольку именно она впервые представила ее широкой публике. По мнению знаменитости, участники группы не могут петь ее самостоятельно, без поддержки, потому что тогда песня "не звучит". А она исполняет трек уверенно и с удовольствием, часто завершая им концерты – особенно после того, как получила предупреждение о запрете. Это только подогрело ее желание петь громче.

На обвинения со стороны Левы*, который ранее в разговоре с пранкерами отпускал проклятия в адрес Чичериной, певица отреагировала холодно. Она заявила, что любые отношения с группой закончила задолго до их отъезда из страны.

Более того, знаменитость заявила, что давно считала участников "Би-2" людьми мелочными, движимыми исключительно жаждой наживы. Общение с такими никогда не было ей интересно. И если кто-то надеется, что ее можно запугать – он явно выбрал не ту мишень.

К слову, ранее в Москве подожгли дверь Левы Би-2*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации