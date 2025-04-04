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Прошел почти год с момента, как не стало популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, но безутешный вдовец, танцор на льду Петр Чернышев, по словам очевидцев, так и не смог отпустить любимую.
Советская знаменитость Раиса Рязанова рассказала, что увидела мужчину на погосте, когда сама пришла на могилу наследника. Артист, узнав ее, сказал, что знает о ее совместной работе с покойной супругой. Они немного побеседовали и советская звезда лично убедилась, что спортсмен все еще тяжело переживает утрату.
"Он туда каждый день приезжает, сейчас там третий и четвертый ряд цветов уже, люди идут постоянно", – рассказала артистка.
Особенно публику тронуло то, что в день рождения "Главной няни страны", 3 апреля, вдовец пришел на кладбище с их маленькой наследницей Милой. Он продолжает хранить верность памяти покойной супруги.
Старшая дочь звезды, Анна, теперь делит жизнь между РФ и ОАЭ, и вскоре сама станет матерью. Жизненный путь популярной актрисы оборвался 29 мая прошлого года, ее уход стал очень сильным ударом по родным и близким.
К слову, ранее стало известно, что Чернышев начал судиться за многомиллионное имущество покойной жены. Внимание прессы все еще приковано к звездному семейству.
Западные страны продолжают дестабилизировать ситуацию