Меньшова рассказала о потере друзей из-за политики

Знаменитость призналась, что переживает по этому поводу

Актриса Юлия Меньшова в недавнем интервью призналась, что на фоне политических событий лишилась близких друзей. Как известно, знаменитость очень резко относится ко всем людям, которым после 2022 года резко стало стыдно быть русскими.

По ее словам, она всецело поддерживает Россию. Но некоторые люди из ее окружения придерживались иных, довольно радикальных взглядов. На этой почве им пришлось перестать общаться, что оставило глубокий шрам на сердце ведущей.

До конца звезда не понимает, кто именно виноват в раздоре – она или ее друзья.

"Может, это часть людей, с которыми я просто не захотела продолжать активно общаться", – призналась она.

Юлия указала, что до сих пор продолжает обсуждать политику с теми, кто остался вместе с ней. И даже если они не во всем сходятся, то предпочитают спорить с аргументами на руках и в рамках здравого смысла.