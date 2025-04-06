Эксперт рассказала, как Харламову спасти третий брак от разрушения

Юмористу нужно правильно выстроить отношения с матерью и женой

Брачный союз Гарика Харламова и Катерины Ковальчук действительно может быть успешным. Оба родились под знаком Рыб, и это лишь благоприятно влияет на отношения в семье. Однако есть некоторые трудности, на которые стоит обратить внимание, говорит сваха Анна Осипова.

Эксперт указала, что основная сложность заключается в матери юмориста, которая невероятно привязана к сыну. У нее были трудности с прошлыми невестками, зато в Катерине она души не чает. Во многом это заслуга самой девушки, которая изо всех сил старается заслужить расположение женщины.

Более того, Ковальчук благоприятно влияет на Гарика, что не может не радовать его мать. Но при этом ему не следует всецело полагаться на родительницу, поскольку теперь у него другая жизнь.

"Гарику надо понимать, что в иерархии ценностей жена теперь главная женщина в его жизни. У мамы свое место, у жены – свое. При таком распределении ролей ничто извне не сможет разрушить их брак", – заключила сваха.