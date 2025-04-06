"Ей было тяжело": коллега рассказал о приступах Заворотнюк во время съемок

"Ей было тяжело": коллега рассказал о приступах Заворотнюк во время съемок
Анастасия Заворотнюк. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость было невероятным трудоголиком, и это сказалось на ее состоянии

Актер Борис Смолкин, который снимался вместе с Анастасией Заворотнюк в "Моей прекрасной няне", вспомнил, каким трудоголиком была артистка. Помимо изнуряющей работы над сериалом, она была задействована в театре, что сильно сказалось на ее здоровье.

В те годы актриса была в труппе "Табакерки". Однажды во время вечерних съемок она неожиданно побледнела и едва не рухнула на землю, поскольку вспомнила, что в этот момент у нее шел спектакль. И только благодаря продюсерам ситуацию удалось решить.

Смолкин рассказал, что Заворотнюк снималась настолько много, что в какой-то момент организм перестал это выдерживать. 

"Это было что-то страшное, она даже падала в обморок из-за переработок. Ей было тяжело", – вспомнил он.

По его словам, последние пять лет он не общался ни с актрисой, ни с ее родственниками. Сперва артист пытался оказать поддержку, но вскоре понял, что семья звезды "Моей прекрасной няни" не хочет допускать посторонних к своим трудностям. К такому решению он отнесся с уважением и не стал лишний раз тревожить ни Заворотнюк, ни ее близких.

Источник: The Voice
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