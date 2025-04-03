Беглая ведущая Лазарева* пожаловалась из Испании на почти просроченные права

"Настигли ужасные известия": беглая ведущая Лазарева* завопила из Испании
Татьяна Лазарева*. Кадр: YouTube
Звезда продолжает держать российскую аудиторию в курсе своей жизни

Беглая телеведущая Татьяна Лазарева*, которая уже несколько лет проживает в Испании, недавно поделилась с подписчиками не самой приятной новостью. Она заявила, что ее "настигли ужасные известия".

Проживающие в Европе беглянка эмоционально пожаловалась на то, что срок действия ее водительских прав подходит к концу. Ведущая призналась, что, осознав этот факт, была вынуждена срочно искать решение проблемы.

Знаменитость подчеркнула, что теперь ей необходимо найти автошколу для обновления прав, причем предпочтение она отдает онлайн-формату. По ее словам, она часто находится в разъездах, что делает невозможным посещение традиционных курсов в классах. Вся эта ситуация сильно расстроила артистку, о чем она поспешила сообщить интернет-публике.

Отметим, что эта ситуация возникла после того, как Лазарева вернулась в Испанию из Черногории. После возвращения в Испанию знаменитость, дабы напомнить о своей русофобской позиции, опубликовала видео на фоне украинского флага.

К слову, недавно знаменитость объявила, что стала бомжом.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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