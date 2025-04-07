Советская актриса Суворкина погибла при пожаре в московской квартире

Жуткая трагедия поразила публику

В Москве произошла ужасная трагедия – внезапно оборвался жизненный путь актрисы, чье имя помнили по ролям в классических фильмах и спектаклях. Людмила Суворкина погибла в ночь на 6 апреля во время пожара в своей квартире на Лесной улице. Ей было 74 года.

Трагедия произошла поздно вечером – примерно в 22:00. Пламя охватило около 20 "квадратов". Соседи рассказали, что актриса жила одна. К сожалению, выбраться из задымленного помещения она не успела.

Покойная знаменитость отдала театральным подмосткам большую часть своей жизни. Зрители запомнили ее по ролям в спектаклях и кино. В 1969 году она сыграла главную героиню в кинокартине "Рудольфио". Позже снималась в лентах "Недоросль" и "Царь Петр и Алексей". Последний раз на экране она появилась в 2013 году в экранизации "Ревизора".

Сцену талантливая артистка считала своим домом. Она выступала в Туле, Челябинске и других городах. В последние годы жизни актриса посвятила себя детям, основала театр "Голубятня", который сама же и возглавила. Ее уход – это большая утрата для театрального сообщества.

Ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, к концу жизни все его тело было в метастазах. Смерть звезды телеэкранов сильно огорчила публику.