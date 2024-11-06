Артист поделился личными переживаниями

Актер Андрей Бурковский, давно уехавший с семьей из России и обосновавшийся в США, поделился трогательным признанием в социальных сетях. Он сообщил о своей бесконечной слабости перед горячо любимой супругой Ольгой.

Открестившийся от родной страны артист обратился к своей избраннице, рассказав, что скучает по ней и тяжело переживает даже кратковременную разлуку. После переезда из РФ семья выбрала Нью-Йорк в качестве нового дома. Ольга называет его "городом своей мечты", а сам Бурковский поддерживает выбор жены, активно осваиваясь в новой жизни.

Актер и его семейство покинули Россию после начала конфликта с соседним государством и, хотя знаменитость избегает открытых заявлений по поводу политической ситуации, его переезд в США расценивается как нежелание оставаться в родной стране. Актер, известный по многим популярным российским фильмам и сериалам, предпочел сосредоточиться на новой жизни за границей.

Недавно Бурковский отправился в Бостон, вероятно, в рамках рабочих проектов, что временно разделило его с семьей. В социальных сетях он поделился, как непросто ему даются даже короткие периоды вдали от жены и детей, и выразил надежду на скорую встречу.

"Один день в Бостоне, и я уже скучаю по тебе. Люблю", – рассказал о личных переживаниях артист.

К слову, ранее стало известно об успехе Бурковского в США.