Беглый комик Руслан Белый* закрыл бизнес в России

Беглый комик Руслан Белый* окончательно порвал с Россией
Руслан Белый*. Кадр: соцсети
Юморист определился со своей дальнейшей судьбой

Один из беглых российских хохмачей – Руслан Белый* окончательно порвал с нашей страной. Комик официально прекратил предпринимательскую деятельность в Российской Федерации.

Сообщается, что столичные налоговики ликвидировали его индивидуальное предпринимательство по личной инициативе артиста. Основным направлением работы ИП была сфера искусства и организация всевозможных развлечений. Именно на это юрлицо был зарегистрирован товарный знак "Руслан Белый", которым артист может пользоваться на исключительных правах до лета 2030 года.

На фоне конфликта с соседним государством Белый* покинул Россию. Сначала он с супругой Ольгой проживал в турецкой Анталии, но позднее, перед рождением дочери, семья перебралась в Барселону. После этого лицедей делился планами оформить вид на жительство в Испании, а впоследствии – получить гражданство этой страны.

Российские власти ранее уличили беглеца в участии в распространении материалов и сообщений, создаваемых другими иноагентами. Кроме того, сообщалось, что он публично выступал против действий Кремля.

К слову, недавно один шаг другого беглеца – Максима Галкина* взбесил жителей Германии.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации

Источник: Telegram-канал PostNews ✓ Надежный источник
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