Никоненко категорически отказался выходить на одну сцену с Ефремовым

Известный актер категорически отказался выходить на одну сцену с Ефремовым
Михаил Ефремов. Фото: АГН "Москва"
Коллега не смог забыть трагедии, которую устроил знаменитость

Народный артист России Сергей Никоненко сообщил, что в случае возвращения Михаила Ефремова в театр, он ни при каких условиях не выйдет с ним на одну сцену. Актер отметил, что не может забыть случившееся несколько лет назад ДТП со смертельным исходом.

"Для меня Миша Ефремов – убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной", – сказал он в интервью.

Никоненко вспомнил строчки из Льва Толстого, который сравнивал обман со сломанными руками: простить это можно, только обнять уже не получится. По его словам, такие же чувства он испытывает и по отношению к Ефремову.

Тем не менее, в профессиональном плане он считает его гениальным артистом, который отлично отыгрывал свои спектакли в "Современнике". И если бы не пристрастие к алкоголю, то наверняка актер мог даже возглавить заведение. 

Как известно, Михаил Ефремов выходит по УДО 9 апреля. Некоторые источники в шоу-бизнесе утверждают, что артист, несмотря на тюремный срок, будет также востребован в кино и заломит ценник за один съемочный день в 2,5 млн рублей. При этом другие осведомители утверждают, что сейчас актеру не до работы – во время заключения его здоровье было подорвано, и он намерен привести себя в порядок.

Источник: АиФ
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