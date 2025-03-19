Ургант опроверг, что оформил ИП за границей

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Шоумен Иван Ургант в дерзкой манере прокомментировал обсуждение его возможного переезда в ЕС и регистрации ИП во Франции. На просторах интернет-пространства он обратился к россиянам и опроверг слухи, заявив, что не планирует эмигрировать и не открывает бизнес в Париже.
Артист заявил, что информация о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя за рубежом не соответствует действительности. Он также подчеркнул, что остается в родной стране и не собирается менять место жительства. В привычной ироничной манере он добавил, что вынужден покинуть "оркестровую яму", поскольку отправляется на прогулку с собаками по центру Москвы.
"Ваш Жан Уржан", – так звездный ведущий подписал свое послание.
Ранее РИА Новости сообщили, что ведущий якобы зарегистрировал ИП на территории французского государства 11 марта 2024 года. В публикации утверждалось, что основным направлением деятельности значится организация всевозможных развлекательных шоу, а юридическим адресом стал жилой дом в седьмом округе Парижа, неподалеку от французского парламента. Однако сам опальный хохмач категорически отрицает эту информацию.
К слову, артист еще много лет назад обозначил условия своей эмиграции. Интерес к телеведущему не утихает.
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