Ургант опроверг, что оформил ИП за границей

"Ваш Жан Уржан": Ургант дерзко обратился к россиянам после скандала с переездом в ЕС
Иван Ургант. Фото: соцсети
Комик за словом в карман не лезет

Шоумен Иван Ургант в дерзкой манере прокомментировал обсуждение его возможного переезда в ЕС и регистрации ИП во Франции. На просторах интернет-пространства он обратился к россиянам и опроверг слухи, заявив, что не планирует эмигрировать и не открывает бизнес в Париже.

Артист заявил, что информация о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя за рубежом не соответствует действительности. Он также подчеркнул, что остается в родной стране и не собирается менять место жительства. В привычной ироничной манере он добавил, что вынужден покинуть "оркестровую яму", поскольку отправляется на прогулку с собаками по центру Москвы.

"Ваш Жан Уржан", – так звездный ведущий подписал свое послание.

Ранее РИА Новости сообщили, что ведущий якобы зарегистрировал ИП на территории французского государства 11 марта 2024 года. В публикации утверждалось, что основным направлением деятельности значится организация всевозможных развлекательных шоу, а юридическим адресом стал жилой дом в седьмом округе Парижа, неподалеку от французского парламента. Однако сам опальный хохмач категорически отрицает эту информацию.

К слову, артист еще много лет назад обозначил условия своей эмиграции. Интерес к телеведущему не утихает.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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