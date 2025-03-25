Продюсер Фридлянд рассказал, что Чумакова еще в начале карьеры считали нарциссом

После резонансного интервью про артиста не прекращают говорить

Продюсер Евгений Фридлянд рассказал о непростом начале карьеры популярного российского певца Алексея Чумакова на проекте "Народный артист" в начале 2000-х. По его словам, уже тогда участник вызывал споры за кулисами.

Культурный деятель вспомнил, что продюсер канала "Россия" Гохштейн крайне негативно относился к мужчине и открыто заявлял, что его нужно убрать с проекта. Музыканта называли нарциссом и упрекали в завышенной самооценке. Тем не менее, Фридлянд настаивал на том, что парень – талантливый певец, и отстаивал его участие в шоу.

Недавно артист вновь оказался в центре внимания – после резонансного интервью, где признался, что при выборе будущей супруги Юлии Ковальчук в юности ориентировался только на физическое влечение. Позже он отметил, что отношения с певицей переросли в нечто большее, а интимная близость привела к "последствиям" в виде двух детей. Такие заявления многим показались оскорбительными.