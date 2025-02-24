Гогунский не поздравил дочь с юбилеем

Гогунский сильно обидел дочь в ее День рождения
Виталий Гогунский и Милана Стар. Фото: соцсети
Девочку воспитывает мать-одиночка

Дочь популярного артиста Виталия Гогунского, ставшего знаменитым после нашумевшего проекта "Универ", недавно отпраздновала 15-летие. Милана Стар получила от своей матери Ирины Маирко впечатляющий подарок – ключи от квартиры в самом сердце столицы.

В честь дня рождения девушки круг друзей и близких собрался на организованной родительницей вечеринке. Однако присутствие звездного отца сценарий праздника не подразумевал. Более того, родитель даже не поздравил дочь с юбилеем.

Мать-одиночка рассказала, что ее талантливая наследница так и не дождалась личного поздравления от второго родителя. Однако, по ее словам, рядом с дочерью были близкие люди, которые окружили ее вниманием и заботой, сгладив возможное разочарование.

Несмотря на отсутствие отца на празднике, девушка получила массу положительных эмоций и точно запомнит этот день – подарок в виде квартиры наверняка очень ее впечатлил.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

Стало известно о тайных переговорах России и США по Украине

Беседы носили неофициальный характер

Лавров раскрыл новые подробности переговоров в Эр-Рияде

Стороны обсуждали не только украинский вопрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей