Гогунский не поздравил дочь с юбилеем

Девочку воспитывает мать-одиночка

Дочь популярного артиста Виталия Гогунского, ставшего знаменитым после нашумевшего проекта "Универ", недавно отпраздновала 15-летие. Милана Стар получила от своей матери Ирины Маирко впечатляющий подарок – ключи от квартиры в самом сердце столицы.

В честь дня рождения девушки круг друзей и близких собрался на организованной родительницей вечеринке. Однако присутствие звездного отца сценарий праздника не подразумевал. Более того, родитель даже не поздравил дочь с юбилеем.

Мать-одиночка рассказала, что ее талантливая наследница так и не дождалась личного поздравления от второго родителя. Однако, по ее словам, рядом с дочерью были близкие люди, которые окружили ее вниманием и заботой, сгладив возможное разочарование.

Несмотря на отсутствие отца на празднике, девушка получила массу положительных эмоций и точно запомнит этот день – подарок в виде квартиры наверняка очень ее впечатлил.