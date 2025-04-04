Известный режиссер Порше умер после дня рождения

Свел счеты с жизнью: известный режиссер умер после дня рождения
Фото: www.unsplash.com
Жуткая трагедия поразила общественность

Мир кино потрясла трагедия: швейцарский режиссер и сценарист Жан-Луи Порше по собственному желанию прекратил свое земное пребывание всего через два дня после того, как отпраздновал 76-летие. Как сообщает зарубежная пресса, печальный инцидент произошел 31 марта и стал шоком для всех, кто знал культурного деятеля.

Год назад ныне покойная знаменитость попал в тяжелую аварию, однако, по словам его окружения, восстановился почти полностью и не жаловался на самочувствие. Внешне все выглядело спокойно, но за кулисами его жизни зрела личная катастрофа.

Близкие считают, что режиссера довели финансовые проблемы. Он согласился выступить продюсером киноленты Романа Полански "Дворец" – проект обошелся в 17 миллионов евро. Чтобы завершить съемки, Жан-Луи вынужден был влезть в долги, рассчитывая на успех в прокате. Но картина провалилась: сборы не достигли и миллиона, что тяжело сказалось на психическом состоянии кинотворца.

Под конец жизни блестящая карьера обернулась безысходностью, с которой Порше, похоже, не смог справиться.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста – завершился жизненный путь Рашида Тугушева, талантливого актера, знакомого зрителям по множеству популярных телесериалов.

Источник: Le Temps ✓ Надежный источник
По теме

"Красный сигнал": в Китае расшифровали тайное послание Западу от России

Западные страны продолжают дестабилизировать ситуацию

Грузия нанесла неожиданный удар по украинцам

Отношение к незалежным меняется во всем мире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей