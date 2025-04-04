Известный режиссер Порше умер после дня рождения

Жуткая трагедия поразила общественность

Мир кино потрясла трагедия: швейцарский режиссер и сценарист Жан-Луи Порше по собственному желанию прекратил свое земное пребывание всего через два дня после того, как отпраздновал 76-летие. Как сообщает зарубежная пресса, печальный инцидент произошел 31 марта и стал шоком для всех, кто знал культурного деятеля.

Год назад ныне покойная знаменитость попал в тяжелую аварию, однако, по словам его окружения, восстановился почти полностью и не жаловался на самочувствие. Внешне все выглядело спокойно, но за кулисами его жизни зрела личная катастрофа.

Близкие считают, что режиссера довели финансовые проблемы. Он согласился выступить продюсером киноленты Романа Полански "Дворец" – проект обошелся в 17 миллионов евро. Чтобы завершить съемки, Жан-Луи вынужден был влезть в долги, рассчитывая на успех в прокате. Но картина провалилась: сборы не достигли и миллиона, что тяжело сказалось на психическом состоянии кинотворца.

Под конец жизни блестящая карьера обернулась безысходностью, с которой Порше, похоже, не смог справиться.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста – завершился жизненный путь Рашида Тугушева, талантливого актера, знакомого зрителям по множеству популярных телесериалов.