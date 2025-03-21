Брухунова сообщила, что никогда не жила в квартире Степаненко

Брухунова публично оправдалась из-за нового скандала со Степаненко
Елена Степаненко. Кадр: соцсети
Девушке пришлось ответить

Возлюбленной лицедея Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой пришлось публично оправдываться из-за скандала на фоне распространившихся слухов о том, что она якобы живет в квартире экс-жены комика – артистки Елены Степаненко. Девушка с достоинством опровергла эту информацию и назвала появившиеся в прессе обвинения абсурдом.

Ранее шумиху в прессе вызвали публикации, в которых утверждалось, что молодая жена артиста распоряжается жильем, где раньше проживала Степаненко. Авторы материалов намекали, что девушка изменила обстановку в квартире и добавила в интерьер предметы, не отличающиеся утонченным вкусом.

В ответ звезда соцсетей заявила, что никогда не жила и не живет в помещении, которое связано с бывшей женой мужа. По ее словам, появившиеся сообщения – выдумка, не имеющая ничего общего с действительностью.

Она также иронично прокомментировала информацию о "безвкусных вазочках и салфетках", заверив, что ничего подобного в реальности не происходило.

"Я никогда не жила в квартире, которая когда-либо имела отношение к Елене Григорьевне Степаненко", – сообщила знаменитость.

Таким образом девушка дала понять, что обсуждение подобных тем считает неуместным и не намерена больше реагировать на такого рода инсинуации.

К слову, ранее звезда попала в скандал из-за счетов за коммуналку.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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