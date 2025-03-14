Салтыкова грубо ответила журналистам в Кремле

Певицу вывели из себя

Звезда 1990-х Ирина Салтыкова выступила в Кремле на большом концерте звезд, но последующее общение с прессой закончилось скандалом. Исполнительница выглядела безупречно, исполнила свои хиты и с удовольствием фотографировалась с поклонниками, но вот с журналистами церемониться не стала.

Еще в начале разговора артистка дала понять, что скучные темы ее не интересуют.

"Есть какие-то вопросы нормальные?" – недовольно спросила она у репортеров.

Однако после не особо оригинального вопроса об успехах дочери певица окончательно потеряла терпение. Ответив сухое "все прекрасно", звезда раздраженно заметила, что от подобного общения особого удовольствия не получает.

Когда камеры продолжили снимать ее на выходе, терпение певицы лопнуло. Она прикрыла лицо руками и бросила:

"Идите в баню!"

После чего быстро покинула мероприятие. Несмотря на напряженный момент с журналистами, на сцене она была в прекрасном настроении, а с поклонниками общалась радушно, охотно позируя для фото.

К слову, ранее грандиозный скандал на публике устроила Алла Пугачева. Она буквально набросилась на журналистку.