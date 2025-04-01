Овсиенко объяснила скандальный концерт в Краснодаре проблемами со здоровьем

Овсиенко впервые объяснилась за скандальный концерт в Краснодаре: "Каюсь"
Татьяна Овсиенко. Фото: соцсети
Фанаты были в шоке от поведения знаменитости

Певица Татьяна Овсиенко, наконец, дала интервью после длительного перерыва и поделилась своими переживаниями по поводу скандала, который произошел на ее сольном концерте в Краснодаре в апреле 2024 года.

В ходе своеобразной "исповеди" она принесла извинения поклонникам за проваленное шоу, признав, что ее поведение было абсолютно неподобающим. Концерт, который должен был стать ярким событием, обернулся настоящим разочарованием для зрителей.

Многие тогда заметили, что Овсиенко выглядела неузнаваемо, вела себя странно и не могла исполнить собственные песни. Публика сразу начала предполагать, что певица могла быть под воздействием горячительных напитков, и слухи о ее возможном алкоголизме быстро распространились.

Теперь, спустя время, Татьяна решила разъяснить ситуацию и объяснила, что все происходящее связано с состоянием здоровья. Она призналась, что тогда была под воздействием сильных болеутоляющих препаратов, которые ей прописали из-за жутких болей в спине.

Артистка отметила, что на тот момент она уже чувствовала, что выступать не стоит, но все же решила выйти на сцену, несмотря на проблемы с координацией и слабость. Овсиенко заявила, что сильно раскаивается и считает произошедшее недопустимым.

"Каюсь. Мне нет оправдания", – заявила звезда.

Знаменитость еще раз извинилась перед зрителями и пообещала вернуться в Краснодар с бесплатными концертами, чтобы вернуть доверие поклонников.

К слову, также звезда рассказала, что разорвала отношения со своим гражданским мужем.

Источник: Шоу "Малахов" ✓ Надежный источник
По теме

На Западе выступили с радикальным требованием к Трампу по Зеленскому

Над незалежным верховодом сгущаются тучи

Москва объявила о жестком ответе на подлость Молдавии

Бывшая советская республика при нынешних руководителях поражает русофобской политикой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей