Овсиенко объяснила скандальный концерт в Краснодаре проблемами со здоровьем

Фанаты были в шоке от поведения знаменитости

Певица Татьяна Овсиенко, наконец, дала интервью после длительного перерыва и поделилась своими переживаниями по поводу скандала, который произошел на ее сольном концерте в Краснодаре в апреле 2024 года.

В ходе своеобразной "исповеди" она принесла извинения поклонникам за проваленное шоу, признав, что ее поведение было абсолютно неподобающим. Концерт, который должен был стать ярким событием, обернулся настоящим разочарованием для зрителей.

Многие тогда заметили, что Овсиенко выглядела неузнаваемо, вела себя странно и не могла исполнить собственные песни. Публика сразу начала предполагать, что певица могла быть под воздействием горячительных напитков, и слухи о ее возможном алкоголизме быстро распространились.

Теперь, спустя время, Татьяна решила разъяснить ситуацию и объяснила, что все происходящее связано с состоянием здоровья. Она призналась, что тогда была под воздействием сильных болеутоляющих препаратов, которые ей прописали из-за жутких болей в спине.

Артистка отметила, что на тот момент она уже чувствовала, что выступать не стоит, но все же решила выйти на сцену, несмотря на проблемы с координацией и слабость. Овсиенко заявила, что сильно раскаивается и считает произошедшее недопустимым.

"Каюсь. Мне нет оправдания", – заявила звезда.

Знаменитость еще раз извинилась перед зрителями и пообещала вернуться в Краснодар с бесплатными концертами, чтобы вернуть доверие поклонников.

К слову, также звезда рассказала, что разорвала отношения со своим гражданским мужем.