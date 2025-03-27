Гребенщиков* заявил о заслугах США перед всем миром

Беглый Гребенщиков* сделал скандальное заявление о США
Борис Гребенщиков*. Фото: Вадим Кондратьев. http://chronograph.livejournal.com/45639.html/wikimedia.org
Действия музыканта поражают публику

Беглый музыкант Борис Гребенщиков*, один из основателей легендарной группы "Аквариум", снова оказался в центре внимания после резкого высказывания о роли США в мировой культуре. В одном из последних интервью он заявил, что, по его мнению, именно Америка сыграла ключевую роль в культурном развитии всего мира после Второй мировой войны.

Музыкант почему-то считает, что многие страны, включая Россию, якобы "обязаны" США за то, что получили оттуда некие культурные ориентиры. Беглец привел в пример радиостанцию "Голос Америки*", назвав ее важным источником влияния на умы людей по всему миру.

Исполнитель давно покинул Россию – он уехал еще до пандемии, хотя до начала конфликта с соседним государством продолжал выступать с концертами в родной стране. Сейчас артист живет в Лондоне вместе с супругой и открыто поддерживает врагов России.

Певец покинул родной музыкальный коллектив из-за того, что часть артистов поддержала действия российского руководства. Сам беглец заявлял, что с начала конфликта оказывал противнику России помощь.

К слову, недавно Гребенщиков* вызвал из-за жизни за границей. Знаменитый артист не стал скрывать свои истинные чувства и все рассказал.

*признан в России иностранным агентом

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

На Украине узнали, кто решил сорвать договоренности Москвы и Вашингтона

Многих не устраивает текущее развитие ситуации

Странное заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе

Многие сомневаются в адекватности политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей