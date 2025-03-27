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Беглый музыкант Борис Гребенщиков*, один из основателей легендарной группы "Аквариум", снова оказался в центре внимания после резкого высказывания о роли США в мировой культуре. В одном из последних интервью он заявил, что, по его мнению, именно Америка сыграла ключевую роль в культурном развитии всего мира после Второй мировой войны.
Музыкант почему-то считает, что многие страны, включая Россию, якобы "обязаны" США за то, что получили оттуда некие культурные ориентиры. Беглец привел в пример радиостанцию "Голос Америки*", назвав ее важным источником влияния на умы людей по всему миру.
Исполнитель давно покинул Россию – он уехал еще до пандемии, хотя до начала конфликта с соседним государством продолжал выступать с концертами в родной стране. Сейчас артист живет в Лондоне вместе с супругой и открыто поддерживает врагов России.
Певец покинул родной музыкальный коллектив из-за того, что часть артистов поддержала действия российского руководства. Сам беглец заявлял, что с начала конфликта оказывал противнику России помощь.
К слову, недавно Гребенщиков* вызвал из-за жизни за границей. Знаменитый артист не стал скрывать свои истинные чувства и все рассказал.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
Многих не устраивает текущее развитие ситуации