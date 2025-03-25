Сын Плющенко и Рудковской поспорил с родителями на отдыхе

Сын Плющенко и Рудковской закатил громкий скандал родителям
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном. Фото: соцсети
Ребенок показал свой характер

На райских мальдивских островах разгорелась настоящая "драма" в звездной семье. Наследник выдающегося российского фигуриста Евгения Плющенко и теледивы Яны Рудковской – Александр, также известный как Гном Гномыч, закатил родителям громкую истерику прямо на отдыхе.

Поводом стал обычный спортивный день: звездный родитель решил, что даже в отпуске не стоит расслабляться, и отправил сына на тренировку по падел-теннису. Но Саша был категорически против.

На видео, опубликованном титулованным спортсменом, мальчик кричит, что не пойдет никуда в 9:30 утра. Он заявляет, что приехал отдыхать, а не снова "вставать ни свет ни заря" ради занятий. Взвинченный и упрямый, он повторяет одно и то же и требует оставить его в покое.

"Вы че, издеваетесь надо мной?!" – восклицает ребенок, защищая свое право на утренний сон. При этом звездный наследник подчеркивает, что уже умеет играть в падел, и учителя ему не нужны.

Стоит напомнить, что 25 января Саша одержал формальную победу на соревнованиях по фигурному катанию – он был единственным участником в своей категории. Юный спортсмен выступал по первому спортивному разряду и получил 160,69 балла за две программы.

К слову, недавно Рудковская грубо высказалась о россиянках.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Появились первые подробности переговоров в Саудовской Аравии

Беседа за закрытыми дверьми продлилась более девяти часов

Сомнительные картины в личной комнате Зеленского вызвали хохот россиян

Люди высмеяли агрессивное творчество, на которое глава Украины смотрит каждый день перед сном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей