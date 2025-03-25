Сын Плющенко и Рудковской поспорил с родителями на отдыхе

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На райских мальдивских островах разгорелась настоящая "драма" в звездной семье. Наследник выдающегося российского фигуриста Евгения Плющенко и теледивы Яны Рудковской – Александр, также известный как Гном Гномыч, закатил родителям громкую истерику прямо на отдыхе.
Поводом стал обычный спортивный день: звездный родитель решил, что даже в отпуске не стоит расслабляться, и отправил сына на тренировку по падел-теннису. Но Саша был категорически против.
На видео, опубликованном титулованным спортсменом, мальчик кричит, что не пойдет никуда в 9:30 утра. Он заявляет, что приехал отдыхать, а не снова "вставать ни свет ни заря" ради занятий. Взвинченный и упрямый, он повторяет одно и то же и требует оставить его в покое.
"Вы че, издеваетесь надо мной?!" – восклицает ребенок, защищая свое право на утренний сон. При этом звездный наследник подчеркивает, что уже умеет играть в падел, и учителя ему не нужны.
Стоит напомнить, что 25 января Саша одержал формальную победу на соревнованиях по фигурному катанию – он был единственным участником в своей категории. Юный спортсмен выступал по первому спортивному разряду и получил 160,69 балла за две программы.
К слову, недавно Рудковская грубо высказалась о россиянках.
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