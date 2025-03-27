Певица Валя Карнавал снялась в экстремально коротких шортах

Певица Валя Карнавал снялась в экстремально коротких шортах
Фото: соцсети
Знаменитость произвела фурор новой публикацией

В последнее время блогер Валя Карнавал стала считаться одним из главных секс-символов страны. Девушка похудела и, по слухам, сделала несколько пластических операций, чтобы обрести "сочные формы". И теперь ее откровенные снимки производят настоящий фурор.

Недавно певица опубликовала на своей странице новые кадры с фотосессии, на которой предстала в красивом вязанном наряде. Знаменитость снялась в экстремально коротких шортах, которые подчеркивали ее пышные бедра. А топик был настолько коротким, что едва прикрывал грудь и демонстрировал подтянутый живот звезды.

Свой образ Валя дополнила дорогими украшениями, распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на губы.

Фото: соцсети

Публика осталась в восторге от внешнего вида блогера. В комментариях ей сделали массу комплиментов и похвалили за выбор одежды, которая только подчеркивала ее достоинства.

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