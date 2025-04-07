Игорь Крутой рассказал, что видел Буйнова абсолютно без одежды

Фанаты обоих артистов шокированы

Поклонники оказались в замешательстве после неожиданного признания Игоря Крутого в очередном выпуске популярного развлекательного телепроекта. Продюсер и композитор вспомнил странный случай, когда увидел Александра Буйнова полностью обнаженным – прямо во время праздника.

По его словам, все произошло на дне рождения эпатажного певца. Мэтр сидел за фортепиано вместе с женой артиста, когда именинник внезапно появился в комнате абсолютно без одежды. На интимном месте, как уточнил культурный деятель, у звезды были надеты очки. Ситуация тогда повергла его в ступор, но сейчас он вспоминает это с улыбкой.

Певец не стал отнекиваться. Он подтвердил, что все было именно так. Любимец публики пояснил: очки были нужны, чтобы "изобразить лицо" в неожиданном месте.

Сюжет мгновенно разлетелся по соцсетям. Пользователи вспоминают, что Буйнов в молодые годы был очень эпатажен и способен на многое.

К слову, ранее Буйнов раскрыл неожиданную причину развития у него рака.