Буйнов объяснил свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин

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Известный российский исполнитель Александр Буйнов в интервью Борису Корчевникову рассказал о своем отношении к тяжелому недугу, с которым ведет ожесточенную борьбу на протяжении многих лет.
Певец сообщил, что не паниковал из-за хирургических вмешательств, которые ему потребовались после того, как он услышал страшный диагноз – рак предстательной железы. Звезда борется с этой болезнью с начала 2000-х. Артист прошел несколько курсов лечения и в 2011 году сообщил, что находится в ремиссии.
В новом интервью Буйнов признался, что воспринял болезнь легче, чем его любимая супруга Алена. Он отметил, что считает свое заболевание наказанием от Бога. Любимец публики признался, что в его бурной жизни были моменты, когда он причинял боль женщинам, и, как он выразился, за это его и наказали.
"Есть за что. Потому что я предавал женщин", – философски рассуждает знаменитость.
Артист подчеркнул, что никогда не задавался вопросом, о котором часто думают многие тяжелобольные люди: "Почему это со мной, Господи?" – певец убежден, что причина была. Он заявил, что всегда осознавал, что его поведение в определенные моменты жизни могло причинить страдания другим, и именно за это, по его мнению, он и получил свое испытание.
К слову, ранее стало известно о присвоении артисту предсмертного статуса.
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