Светская львица Кравец прокомментировала слова Путина о порносайтах

Горячая тема заинтересовала многих

Известная светская львица Алена Кравец высказала свое мнение по поводу слов российского лидера Владимира Путина о необходимости создания альтернативы порносайтам. Она поддержала эту идею, отметив, что важно предоставить пользователям другие варианты проведения досуга, которые могли бы их заинтересовать.

Певица также выразила мнение, что просмотр порнографии чаще привлекает людей с низким уровнем интеллекта. Она предложила вместо этого уделять время чтению умных книг, посещению театров и музеев или общению с близкими. Певица напомнила, что такие занятия приносят гораздо больше пользы для развития человека и его внутреннего мира.

Помимо этого, знаменитость отметила, что многие состоятельные люди, живущие на Рублевке, придерживаются принципа воздержания, что, как она утверждает, помогает им принимать более взвешенные и важные решения. Она добавила, что порнография негативно сказывается на человеке, так как не несет никакой пользы ни для ума, ни для души.

В качестве личной альтернативы Кравец предпочитает путешествия и новые открытия, которые позволяют наполнить жизнь яркими впечатлениями и расширить кругозор. Певица убеждена, что именно такие занятия могут стать достойной заменой горячего контента.

К слову, ранее Кравец рассказала об бойкоте Пугачевой в Израиле.