Кравец рассказала о бойкоте Пугачевой в Израиле

Дела артистки становятся все хуже

Известная светская львица и бизнесвумен Алена Кравец рассказала, что беглая экс-примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева больше не выступает на частных мероприятиях у российских бизнесменов, владеющих недвижимостью в Израиле. Она пояснила, что богачи объявили певице своеобразный бойкот, и теперь ее имя больше не фигурирует в списках приглашенных артистов.

Девушка объяснила, что "Женщина, которая поет" перестала быть популярной среди состоятельных людей. По ее мнению, причиной этому стало сразу несколько факторов. Во-первых, исполнительница, по словам светской львицы, больше не в тренде, а во-вторых, ее концерты с использованием фонограммы за огромные гонорары уже не привлекают заказчиков. Девушка также подчеркнула, что сейчас есть много более востребованных и молодых артистов, которые стоят значительно дешевле.

Она добавила, что у многих израильских бизнесменов двойное гражданство или же они являются выходцами из России. Из-за этого никто не хочет связываться с супругой человека, внесенного в реестр иноагентов. Молодая певица считает, что подобные ассоциации могут создать впечатление, будто заказчик через Пугачеву поддерживает опального комика, чего состоятельные люди стараются избегать.

Кравец также упомянула, что на самой Рублевке звездной паре тоже объявили бойкот. Девушка напомнила, что предателей не любят нигде, и это отношение распространяется даже на тех, кто раньше пользовался уважением и популярностью в определенных кругах.

К слову, ранее интимную вещь Пугачевой выставили на продажу.