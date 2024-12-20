Макаревич* избавился от всего имущества в РФ

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Лидер некогда любимого россиянами музыкального коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич* окончательно порвал с родной страной. Артист больше не располагает имуществом на территории Российской Федерации. Об этом стало известно со слов представителя знаменитости Антона Чернина. Он сообщил, что беглый артист полностью утратил как бизнес-интересы, так и имущественные активы в России.
Певец, который на протяжении десятилетий оставался одной из ключевых фигур российской рок-сцены, в последние годы оказался в центре внимания далеко не из-за своей музыки, а из-за череды скандалов. Антироссийские высказывания звезды вызвали бурную критику, а в обществе за ним крепко закрепилась репутация одного из главных русофобов.
Полный отказ от имущества в России может говорить о том, что беглый исполнитель окончательно решил связать свое будущее с другой страной.
К слову, ранее Макаревич* сделал хамское заявление о Москве.
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