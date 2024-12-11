Долина устроила скандал на публике из-за вопроса журналистки

В последнее время артистка ведет себя агрессивно

На недавнем музыкальном фестивале "Песня года" популярная российская исполнительница Лариса Долина снова привлекла внимание своим поведением. Во время общения с журналистами артистка продемонстрировала раздражение из-за одного из вопросов, что стало поводом для обсуждений.

В начале беседы Долина рассказала о своем наряде зеленого цвета, подчеркнув, что его специально для нее сшил известный дизайнер Джемал Махмудов. Она отметила, что очень довольна работой мастера и считает этот наряд особенным.

Однако ситуация изменилась, когда журналистка задала вопрос о з артистки, упомянув ее "шикарный хвост" и поинтересовавшись, с чем связано такое решение. На это певица ответила, что считает вопрос странным и даже не хочет на него отвечать. Этот комментарий она произнесла с заметным раздражением, что стало очевидно для всех присутствующих.

Последние публичные выступления знаменитости нередко сопровождаются резкими замечаниями и эмоциональными реакциями. Многие поклонники отметили, что в последнее время артистка выглядит напряженной и часто проявляет недовольство. Совсем недавно она также нахамила другой журналистке.