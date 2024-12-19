Концерт Витаса в Китае обернулся скандалом из-за его поведения

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Популярный российский исполнитель Витас оказался в центре скандала после одного из своих недавних концертов в Китае. Поведение артиста на сцене вызвало множество обсуждений среди зрителей и пользователей социальных сетей. По словам внимательных фанатов, во время выступления артист вел себя странно: он часто дергал головой, щурил глаза и делал резкие движения, которые многие сочли неадекватными.
Некоторые комментаторы предположили, что такое поведение могло быть связано с употреблением запрещенных веществ, что вызвало волну критики в адрес певца. Однако у артиста нашлось немало защитников. Преданные поклонники объяснили его действия сильной усталостью, связанной с плотным гастрольным графиком. Они отметили, что выступление проходило в напряженной атмосфере, и исполнитель, возможно, просто физически вымотался.
Сам артист пока никак не отреагировал на возникший скандал и воздерживается от комментариев. Его команда также не дала официальных объяснений относительно того, что произошло на концерте.
Этот инцидент разделил поклонников звездного исполнителя на два лагеря: одни продолжают поддерживать звезду, другие же требуют от него объяснений.
К слову, ранее продюсера Витаса обвинили во лжи после истории с фальшивыми билетами.
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