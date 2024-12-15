Всплыло ужасное прошлое Джей Зи на фоне скандала с Пи Дидди

Всплыло ужасное прошлое Джей Зи на фоне скандала с Пи Дидди
Бейонсе и Джей Зи. Фото: соцсети
Артист был тесно связан с криминалом

Репера Джей Зи подозревают в изнасилованиях несовершеннолетних, которые он совершал на вечеринках своего близкого друга Пи Дидди. Также в Сети существует теория заговора, что он убирал всех конкурентов, которые могли помешать карьере его супруге. На фоне всех слухов о его персоне всплыли ужасные факты о прошлом Шона Картера (настоящее имя артиста).

Известно, что он рос в Бруклине без отца. В 12 лет он выстрелил в своего старшего брата из пистолета, который страдал от наркозависимости и украл у матери кольцо, чтобы купить очередную дозу. Тогда родственник выжил и не стал выдвигать обвинений.

Спустя год Джей Зи бросил учебу в школе и вышел на улицу, чтобы торговать наркотиками. По его словам, тогда эта тусовка казалась ему отличным примером для подражания. 

В 2001 году Картер признался, что нанес ножевые ранения своему конкуренту Лэнсу Ривере. Инцидент между ними произошел в клубе. За это ему дали три года условного срока. Позже пострадавший неожиданно заявлял, что никакой потасовки с Джей Зи у него не было, как и ранения. 

Сейчас также разгорается скандал вокруг внебрачных детей артиста. Сообщается, что у него есть сын, которого родила 15-летняя девушка, с которой Шон вступил в связь в свои 22 года.

"Бейонсе, возможно, втайне борется с вопросами о своем браке. В конце концов, есть фотографические доказательства того, что ей было всего 16, когда она впервые встретила Jay-Z, которому тогда было 28 лет, и он поклялся: "Она будет моей"",

– вспомнили журналисты.

Источник: Daily Mail

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