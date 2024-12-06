Левкин перед смертью поделился мнением о Пугачевой

Всплыло предсмертное заявление Левкина о Пугачевой: "Перекрывала кислород"
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Интерес к беглой экс-примадонне не угасает

Незадолго до своей смерти звезда культового музыкального коллектива "На-На" Владимир Левкин поделился воспоминаниями об общении с Аллой Пугачевой и ее влиянии на мир российской эстрады. В своем последнем интервью 58-летний артист рассказал о том, как экс-примадонна отечественной эстрады относилась к коллегам и начинающим исполнителям.

По словам ныне покойной знаменитости, несмотря на репутацию человека с непростым характером, "Женщина, которая поет" легко находила общий язык с артистами и не стремилась сознательно создавать кому-то проблемы. Как известно, многие называют певицу "серым кардиналом", который вершил судьбы артистов на отечественной эстраде.

Однако по мнению Левкина, артистка не занималась тем, чтобы перекрывать кому-либо путь на сцену, хотя, как и у любой звезды такого уровня, у нее действительно были свои "любимчики".

"Я бы не стал утверждать, что она прямо-таки перекрывала кому-то кислород", – говорил певец.

Вокалист подчеркнул, что Пугачева имела определенное влияние в музыкальной индустрии, но ее поведение никогда не выглядело как попытка ставить "палки в колеса" молодым исполнителям. Скорее, это было естественное проявление ее статуса и профессиональных предпочтений.

К слову, ранее сильно изменившуюся Пугачеву сфотографировали на прогулке.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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