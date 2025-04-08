Умер известный советский артист Юрий Максимов

Всего несколько дней назад актер отметил День рождения

Очередная трагедия произошла в культурной сфере нашей страны. На 99-м году ушел из жизни Юрий Александрович Максимов – знаменитый советский артист, посвятивший сцене всю свою судьбу. За его плечами – больше полувека в театре, сотни ролей и тысячи зрителей, восторгавшихся его талантом.

Актер пришел в труппу Казанского ТЮЗ, когда ему было всего 20 лет и остался служить театральным подмосткам культурного учреждения на десятилетия. Образы талантливого артиста в спектаклях "Как закалялась сталь", "Бесприданница", "Старший сын" помнят и зрители, и многие члены труппы, которые учились у него актерскому мастерству.

Менее чем за неделю до ухода он отпраздновал 98-летие – праздник прошел в окружении коллег, друзей, учеников. Для них он был не просто талантливым артистом, но и духовным ориентиром.

Прощание с Юрием Максимовым состоится 8 апреля у стен ТЮЗа. Его похоронят на Арском кладбище. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно о смерти звезды российских телесериалов, к концу жизни все тело несчастного было в метастазах.