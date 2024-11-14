Садальский вспомнил о прилюдном оскорблении Гурченко от Пугачевой

Осатаневшая Пугачева публично плюнула в Гурченко
Людмила Гурченко. Фото: Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев/commons.wikimedia.org
Певица всегда отличалась дерзким нравом

Известный российский артист Станислав Садальский поделился воспоминаниями о напряженных отношениях между бывшей примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и советской легендой Людмилой Гурченко, обратив внимание на то, как певица когда-то незаслуженно оскорбила знаменитую актрису. Осатаневшая артистка кривлялась на сцене, дразня Гурченко, и публично плюнула в ее сторону.

Актер вспомнил, как во время одного из своих концертов в Санкт-Петербурге "Женщина, которая поет" допустила резкие высказывания в адрес Гурченко, заявив, что намерена завершить карьеру до наступления пожилого возраста и не будет потешать публику, как это делают некоторые престарелые артисты.

"Я до старости лет петь не собираюсь… Я не собираюсь петь, как какие-то Гурченко", – грубо объявила знаменитость.

Этот выпад сопровождался ироничными пародиями: Пугачева дразнила Гурченко, копируя ее манеру, гримасничая и задирая ноги.

Этот инцидент, по-видимому, был одним из проявлений старого конфликта между двумя артистками. Когда-то теперь уже экс-примадонна пригласила Гурченко на свое шоу. Однако, после одной из репетиций певица повела себя некорректно, оставив актрису на улице: вместо того чтобы предложить ей транспорт, Алла Борисовна уехала на лимузине, оставив коллегу без внимания.

Обострившиеся отношения между двумя звездами российской сцены остались негативными до самой смерти одной из них. Когда Гурченко скончалась, Пугачева не пришла на ее похороны, что также стало предметом обсуждения и осуждения среди поклонников обеих артисток.

К слову, ранее обидчицу Пугачевой прилюдно погнали с модной премии в Москве.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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