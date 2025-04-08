Сына Марата Башарова не пустили в самолет при попытке улететь из России

Сына Марата Башарова не пустили в самолет при попытке улететь из России
Марат Башаров. Кадр: YouTube
Наследник горько разрыдался

Елизавета Шевыркова, бывшая супруга известного шоумена Марата Башарова, рассказала, что ее с восьмилетним сыном Марселем не выпустили из России. По ее словам, они уже прошли все формальности и направлялись на посадку, когда неожиданно получили отказ. Женщину и ребенка остановили прямо у выхода к самолету, в то время как их друзья беспрепятственно продолжили путь.

Расстроенная девушка объяснила, что поездка была подарком отца сыну на школьные каникулы. Звездный родитель хотел порадовать ребенка заграничным путешествием. Мать решила сопровождать малыша и поехать в тур вместе с друзьями. Однако на этапе посадки сотрудники аэропорта, по словам женщины, внезапно разделили их компанию.

Она подчеркнула, что не опаздывала, не нарушала правила и до последнего надеялась, что инцидент разрешится. Причиной отказа, как ей объяснили, стало завершение посадки, хотя в самолет не попали и другие пассажиры.

Девушка заявила, что горькие слезы сына и ее объяснения не подействовали. Она пообещала не оставлять эту ситуацию без ответа и намерена обратиться в авиакомпанию за разъяснением.

К слову, ранее стало известно, что от Башарова сбежала дочка из-за его пристрастия к алкоголю. Артист прославился чередой скандалов.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Россия не клюнула": в США неожиданно оценили переговоры по Украине

В Москве критически отнеслись к инициативам американцев

Разрушить ВСУ одним нажатием кнопки: в Европе озвучили Киеву плохие новости

Незалежная находится в крайней степени зависимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей