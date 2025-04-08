Сына Марата Башарова не пустили в самолет при попытке улететь из России

Наследник горько разрыдался

Елизавета Шевыркова, бывшая супруга известного шоумена Марата Башарова, рассказала, что ее с восьмилетним сыном Марселем не выпустили из России. По ее словам, они уже прошли все формальности и направлялись на посадку, когда неожиданно получили отказ. Женщину и ребенка остановили прямо у выхода к самолету, в то время как их друзья беспрепятственно продолжили путь.

Расстроенная девушка объяснила, что поездка была подарком отца сыну на школьные каникулы. Звездный родитель хотел порадовать ребенка заграничным путешествием. Мать решила сопровождать малыша и поехать в тур вместе с друзьями. Однако на этапе посадки сотрудники аэропорта, по словам женщины, внезапно разделили их компанию.

Она подчеркнула, что не опаздывала, не нарушала правила и до последнего надеялась, что инцидент разрешится. Причиной отказа, как ей объяснили, стало завершение посадки, хотя в самолет не попали и другие пассажиры.

Девушка заявила, что горькие слезы сына и ее объяснения не подействовали. Она пообещала не оставлять эту ситуацию без ответа и намерена обратиться в авиакомпанию за разъяснением.

К слову, ранее стало известно, что от Башарова сбежала дочка из-за его пристрастия к алкоголю. Артист прославился чередой скандалов.