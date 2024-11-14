Продюсер объяснил срыв двух концертов Пугачевой в России

Певица решила избежать грандиозного скандала

Источники утверждают, что Алла Пугачева собиралась дать два закрытых представления в России, но в последний момент от них отказалась. За концерт знаменитость хотела взять 200 тысяч евро и была готова петь перед публикой при условии, что снимать ее на сцене никто не будет. Однако по итогу испугалась, что подробности ее приезда станут известны прессе.

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему артистка могла "кинуть" своих заказчиков. По его мнению, Примадонна попросту хотела избежать конфликтов, которые по итогу закроют ей беспроблемный доступ в Россию.

"Пугачева – неглупая женщина и довольно опытная в индустрии. То есть она, заигрываясь с хайповыми информационными поводами, все-таки чувствует эту грань, которую может перейти и в итоге закрыть себе въезд в Россию. Такого исхода, слива ее как артистки она боится", – говорит эксперт в медиа.

Рудченко напомнил, что до сих пор певице удавалось ходить по тонкой грани и избегать присвоения статуса иноагента. При этом она продолжает играть с публикой, но в пределах разумного, чтобы до конца не сжигать мосты с Россией. Такой подход заставляет Пугачеву фильтровать мероприятия, избегая грандиозного скандала.

Ранее продюсер Дворцов заявил о проблемах Пугачевой с финансами за границей.