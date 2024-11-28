Пугачеву сфотографировали на прогулке с Галкиным*

Годы и изгнание берут свое

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева давно живет за границей. Годы вместе со своего рода изгнанием из родной страны взяли свое – на свежей фотографии артистку сложно узнать.

75-летнюю звезду, проживающую на Кипре вместе с детьми, засекли объективы камер во время прогулки с мужем Максимом Галкиным*. После завершения гастрольного тура в США шоумен вернулся к семье и провел время с пожилой возлюбленной на набережной Молос в Лимассоле.

Супруги держались за руки, демонстрируя теплые отношения. Для прогулки певица выбрала белый спортивный костюм оверсайз, который подчеркнул ее и так бросающуюся в глаза худобу. Кроме того, звезда выглядела заметно сгорбленной, руки она по старческой привычке спрятала в карманы брюк. Звездный образ дополняла белая кепка, под которую артистка убрала волосы.

Пользователи интернет-пространства отметили, что певица сильно изменилась внешне. Многие обратили внимание на ее худобу и подчеркнули, что знаменитую исполнительницу сложно узнать.

Максим Галкин* и Алла Пугачева продолжают жить вдали от России, комик делает все, чтобы обеспечить запросы звездного семейства. Недавно дошло до того, что он рухнул на колени перед американскими зрителями.

*признан иноагентом в России