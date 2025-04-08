"Пинок под зад": Соседов может снова лишиться работы на НТВ

"Пинок под зад": Соседов может снова лишиться работы на НТВ
Сергей Соседов. Кадр видео НТВ
Знаменитость опасается потерять работу

После скандала с Азизой Сергей Соседов, как единственный из членов жюри, кто заступился за артистку, рискует лишиться своей работы на НТВ во второй раз. О своих опасениях он рассказал в недавнем интервью.

Критик отметил, что у него, в отличие от его коллег, нет высоких покровителей – своего места на проекте ему удалось добиться благодаря личной харизме и знаниям. Поэтому его положение на шоу крайне неустойчивое.

"Меня могут выгнать в два счета отовсюду, пинком под зад просто. Как это было, когда меня абсолютно внезапно и бесцеремонно выгнали из программы "За гранью"", – указал он.

При этом ведущий подчеркнул, что бросать проект "Суперстар" ему бы не хотелось, поскольку на нем он чувствует себя очень комфортно. Но, вспоминая ситуацию с Азизой, Соседов понимает – возможен любой сценарий развития событий. Он до сих пор не может отойти от шока из-за случившегося и не скрывает своей негативной реакции, в отличие от других.

Ранее певица Азиза прервала молчание по поводу своего проигрыща в "Суперстаре". Она заявила, что лишилась победы незаслуженно, указав на предвзятое отношение к ней после перепалки с Лерой Кудрявцевой.

Источник: Московский комсомолец

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