"Выгнать из США": как публика отреагировала на рекорд Овечкина

"Выгнать из США": как публика отреагировала на рекорд Овечкина
Александр Овечкин. Фото: АГН "Москва"
Русофобы накинулись на спортсмена, который до сих пор на главной хранит фото с Путиным

Триумфальный 895-й гол Александра Овечкина стал настоящей сенсацией в мире спорта – казалось, что рекорд Гретцки побить будет невозможно. Чтобы стать лучшим в истории хоккеистом ему нужно было в течение 20 лет стабильно забивать по 45 голов в год, что практически нереально. В своей речи спортсмен указал, что счастлив, поскольку именно россиянин смог достичь такого результата.

Рекорд привлек невероятное внимание к Овечкину и его социальным сетям. Особенно публику впечатлило главное фото на его странице, где хоккеист получает награду от Владимира Путина. Позиция хоккеиста и его слова о России спровоцировали нападки со стороны русофобов из разных стран.

"Тебя дожны были выгнать из США и НХЛ еще в феврале 2022 года. Езжай обратно в Россию к своему другу Путину",

"Клоун! Тебе до Гретцки как до Китая раком",

"Тебя никогда не будут считать величайшим в хоккее", – пишут недовольные.

Тем не менее, несмотря на критику, большинство комментариев в соцсетях Овечкина – восторженные. Особенно радуются рекорду россияне, которые стали называть спортсмена Александром Великим.

Рекорд хоккеиста также привел в восторг известного американского певца Джастина Бибера, который посвятил ему несколько публикаций в своих соцсетях. А Гретцки, комментируя достижения Овечкина, отметил, что этому был бы особенно рад его дед, который тоже является русским.

Источник: соцсети

Во Франции подняли бунт из-за Путина

Действия французского президента вызывают негодование в обществе

ВСУ предупредили о смертельной угрозе из-за российского супероружия

Положение дел в рядах армии Незалежной становится все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей