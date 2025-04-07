"Выгнать из США": как публика отреагировала на рекорд Овечкина

Русофобы накинулись на спортсмена, который до сих пор на главной хранит фото с Путиным

Триумфальный 895-й гол Александра Овечкина стал настоящей сенсацией в мире спорта – казалось, что рекорд Гретцки побить будет невозможно. Чтобы стать лучшим в истории хоккеистом ему нужно было в течение 20 лет стабильно забивать по 45 голов в год, что практически нереально. В своей речи спортсмен указал, что счастлив, поскольку именно россиянин смог достичь такого результата.

Рекорд привлек невероятное внимание к Овечкину и его социальным сетям. Особенно публику впечатлило главное фото на его странице, где хоккеист получает награду от Владимира Путина. Позиция хоккеиста и его слова о России спровоцировали нападки со стороны русофобов из разных стран.

"Тебя дожны были выгнать из США и НХЛ еще в феврале 2022 года. Езжай обратно в Россию к своему другу Путину",

"Клоун! Тебе до Гретцки как до Китая раком",

"Тебя никогда не будут считать величайшим в хоккее", – пишут недовольные.

Тем не менее, несмотря на критику, большинство комментариев в соцсетях Овечкина – восторженные. Особенно радуются рекорду россияне, которые стали называть спортсмена Александром Великим.

Рекорд хоккеиста также привел в восторг известного американского певца Джастина Бибера, который посвятил ему несколько публикаций в своих соцсетях. А Гретцки, комментируя достижения Овечкина, отметил, что этому был бы особенно рад его дед, который тоже является русским.