Критик Соседов заявил, что у сбежавшей из России Пугачевой нет мозгов

"Отнимает мозги": Пугачеву жестко разнесли за одно решение
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Певица сама подписала себе приговор

Сергей Соседов, известный музыкальный критик, резко высказался в адрес экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Одно решение – бросить Россию в сложный момент и встать на антироссийские рельсы полностью разочаровало эксперта по звездной тусовке в исполнительнице.

По его мнению, певица сделала выбор, который разрушил ее жизнь и карьеру. Критик подчеркнул, что артистка когда-то обладала всем: выступления в лучших залах, участие в новогодних эфирах, уважение публики и статус народной артистки. Однако, судя по всему, "Женщина, которая поет" не смогла оценить это по достоинству.

Соседов также напомнил слова артистки, в которых она называла своих поклонников "холопами" и "рабами". Он считает, что такие высказывания недопустимы для человека, который на протяжении всей своей жизни пользовался любовью и поддержкой народа.

"Это что надо иметь в голове? Видимо, Господь, когда хочет наказать, действительно отнимает мозги", – сокрушается знаменитость.

Критик выразил мнение, что певица также продемонстрировала свою несостоятельность в качестве самостоятельного творца. По его словам, звезда всегда блистательно исполняла идеи других людей, пропуская каждую песню через себя, но, как утверждает критик, никогда не создавала ничего действительно выдающегося самостоятельно.

К слову, ранее была раскрыта неожиданная причина антироссийской позиции мужа Пугачевой.

Источник: Шоу "Легенда" RTVI ✓ Надежный источник
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