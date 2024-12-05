Критик Соседов заявил, что у сбежавшей из России Пугачевой нет мозгов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Сергей Соседов, известный музыкальный критик, резко высказался в адрес экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Одно решение – бросить Россию в сложный момент и встать на антироссийские рельсы полностью разочаровало эксперта по звездной тусовке в исполнительнице.
По его мнению, певица сделала выбор, который разрушил ее жизнь и карьеру. Критик подчеркнул, что артистка когда-то обладала всем: выступления в лучших залах, участие в новогодних эфирах, уважение публики и статус народной артистки. Однако, судя по всему, "Женщина, которая поет" не смогла оценить это по достоинству.
Соседов также напомнил слова артистки, в которых она называла своих поклонников "холопами" и "рабами". Он считает, что такие высказывания недопустимы для человека, который на протяжении всей своей жизни пользовался любовью и поддержкой народа.
"Это что надо иметь в голове? Видимо, Господь, когда хочет наказать, действительно отнимает мозги", – сокрушается знаменитость.
Критик выразил мнение, что певица также продемонстрировала свою несостоятельность в качестве самостоятельного творца. По его словам, звезда всегда блистательно исполняла идеи других людей, пропуская каждую песню через себя, но, как утверждает критик, никогда не создавала ничего действительно выдающегося самостоятельно.
К слову, ранее была раскрыта неожиданная причина антироссийской позиции мужа Пугачевой.
Разговоры о прямом противостоянии звучат все громче