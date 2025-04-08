"Мишу презираю": соседка нелестно высказалась о Ефремове

"Мишу презираю": соседка нелестно высказалась о Ефремове
Михаил Ефремов. Фото: АГН "Москва"
Вся семья артиста произвела на нее плохое впечатление

Соседи Ефремова не сильно довольны, что актер выходит по УДО. Одна из жительниц дома на Тверской, где знаменитость получил в наследство квартиру от своего дяди, рассказала, как относится к нему.

Женщина указала, что родственники Ефремова давно не появлялись в своей квартире. Дядя артиста Александр Покровский в последние годы жил в другом доме на Олимпийском проспекте. Олег Ефремов приходил туда всего дважды, когда был женат на Алле Покровской. Поэтому приезда актера она совершенно не ждет, и даже если бы он решился, то вряд ли бы соседи встретили его радушно.

"Мишу я презираю, он алкоголик, и его отец был алкоголик и кобель", – отрезала женщина.

Она подчеркнула, что подобное отношение к знаменитости испытывала еще до всех скандальных событий с ДТП.

Сейчас отношение к выходу Ефремова по УДО в обществе двоякое. Одни полагают, что артист не достоен расположения из-за своего поступка, ведь именно по его вине и халатности погиб мужчина. Другие уверены, что Михаил понес заслуженное наказание, поэтому сейчас может рассчитывать на понимание и снисхождение – ведь плохим человеком он не является, а к трагедии привела его болезнь.

При этом некоторые коллеги заранее заявляют, что категорически отказываются выходить на одну сцену с Ефремовым, если он решит вернуться к актерству.

Источник: News.ru
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