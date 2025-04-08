Татьяна Тарасова назвала Пугачеву "подарком" российскому народу

Татьяна Тарасова объявила Пугачеву "подарком" российскому народу
Татьяна Тарасова. Фото: соцсети
Тренер не понимает, почему россияне открестились от экс-примадонны

Знаменитый советский тренер по танцам на льду Татьяна Тарасова неожиданно встала на сторону Аллы Пугачевой, несмотря на то, что певица давно покинула страну. Звезда ледовой арены в разговоре с журналистами призналась, что услышала новые песни экс-примадонны "Поцелуй войны" и "Мама" и была глубоко тронута. По ее словам, эти композиции получились невероятно сильными и эмоциональными, и исполнять подобное может только сама Пугачева.

Тарасова призналась, что ей до слез обидно, что беглая артистка не выступает в России, и публика лишена возможности слышать то, с чем выросло целое поколение. Она не понимает, почему из-за "мнения отдельных людей" целая страна должна отказываться от музыки, которая годами была частью ее жизни. По словам тренера, народ всегда любил Аллу Борисовну – искренне, по-настоящему. 

"Я все ее песни люблю! Пугачева – подарок нашему народу", – объявила тренер. 

Кроме того, экс-спортсменка заметила, что если беглянка поет, значит, с ней все в порядке, и это радует. Бывшую фигуристку удивляет, что вокруг сбежавшей знаменитости столько критики и враждебности.

Между тем, в обществе отношение к Пугачевой резко ухудшилось. Многие россияне считают, что после отъезда из страны и скандальных высказываний беглянка заслуживает осуждения.

К слову, недавно Тарасова объявила, что переезд в США был одним из лучших решений в ее жизни.

Источник: sport24.ru ✓ Надежный источник
По теме

Во Франции подняли бунт из-за Путина

Действия французского президента вызывают негодование в обществе

ВСУ предупредили о смертельной угрозе из-за российского супероружия

Положение дел в рядах армии Незалежной становится все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей