Татьяна Тарасова назвала Пугачеву "подарком" российскому народу

Тренер не понимает, почему россияне открестились от экс-примадонны

Знаменитый советский тренер по танцам на льду Татьяна Тарасова неожиданно встала на сторону Аллы Пугачевой, несмотря на то, что певица давно покинула страну. Звезда ледовой арены в разговоре с журналистами призналась, что услышала новые песни экс-примадонны "Поцелуй войны" и "Мама" и была глубоко тронута. По ее словам, эти композиции получились невероятно сильными и эмоциональными, и исполнять подобное может только сама Пугачева.

Тарасова призналась, что ей до слез обидно, что беглая артистка не выступает в России, и публика лишена возможности слышать то, с чем выросло целое поколение. Она не понимает, почему из-за "мнения отдельных людей" целая страна должна отказываться от музыки, которая годами была частью ее жизни. По словам тренера, народ всегда любил Аллу Борисовну – искренне, по-настоящему.

"Я все ее песни люблю! Пугачева – подарок нашему народу", – объявила тренер.

Кроме того, экс-спортсменка заметила, что если беглянка поет, значит, с ней все в порядке, и это радует. Бывшую фигуристку удивляет, что вокруг сбежавшей знаменитости столько критики и враждебности.

Между тем, в обществе отношение к Пугачевой резко ухудшилось. Многие россияне считают, что после отъезда из страны и скандальных высказываний беглянка заслуживает осуждения.

К слову, недавно Тарасова объявила, что переезд в США был одним из лучших решений в ее жизни.