Киркоров рассказал, как пережил развод с Пугачевой

В звездных семействах бурлят страсти

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров решил поделиться эмоциями, которые ему пришлось пережить после болезненного расставания с коллегой по звездной сцене Аллой Пугачевой. Артист сделал громкое заявление, признавшись, что после завершения отношений был на грани – дело дошло до нервных взрывов.

Брак двух знаменитостей, продлившийся 11 лет, завершился в далеком 2005 году, однако воспоминания о том времени до сих пор ярко стоят перед глазами исполнителя хита "Зайка моя". По словам певца, расставание стало для него серьезным ударом, поскольку он продолжал любить именитую артистку, несмотря на крах семьи.

Певец признался, что после разрыва ему было сложно справляться с эмоциями. Он переживал нервные срывы и погрузился в глубокие размышления о своей жизни. Однако в этот непростой период его спасло творчество. Музыка и сцена стали для него способом справиться с болью и продолжать двигаться вперед.

"Меня бросало-кидало в разные стороны, я входил в штопор, у меня начались нервные срывы", – поделился артист.

Сегодня Киркоров остается одним из самых ярких артистов российской эстрады, но не скрывает, что тот этап жизни оставил глубокий след. Как известно, после расставания с примадонной исполнитель так и не женился.

К слову, ранее стало известно об объявлении Филиппа Киркорова в розыск.