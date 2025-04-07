Газманов пришел на концерт в Кремль с рассеченным лбом

Внешний вид знаменитости обеспокоил публику

На юбилейном концерте Александра Буйнова, прошедшем в Кремле, зрителей ждало не только музыкальное развлечение, но и неожиданное волнение. Все взгляды были прикованы к Олегу Газманову, который появился на мероприятии с заметной травмой. Шрам на лбу певца вызвал настоящий переполох: даже плотный грим не смог скрыть следы недавнего инцидента.

Поклонники и пресса сразу забеспокоились. Однако любимец публики быстро успокоил толпу. Артист пояснил, что получил травму во время тестирования спортивного оборудования. Он подчеркнул, что обошлось без серьезных последствий и сотрясения мозга удалось избежать.

"Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет", – честно рассказал артист.

Газманов известен своей любовью к тренировкам и активному образу жизни. Даже в 73 года он не отказывается от спорта и регулярно занимается, чем вызывает бесконечное уважение. На восьмом десятке певец выглядит лучше многих молодых парней.

К слову, недавно Газманов набросился на Собчак из-за громкого скандала.