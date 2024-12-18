Солдат из зоны СВО обратился к Алле Пугачевой

Военные готовы принять помощь от известной артистки

Российский боец с позывным Варвар записал обращение к Алле Пугачевой из зоны СВО. Он отметил, что у него вызывает обиду отказ артистки поддерживать свою страну в непростой период.

Солдат указал, что все его поколение выросло под песни известной исполнительницы, как и его родители. При этом он хочет передать ей послание, что Россия все равно одержит победу, даже если на ее стороне не будет Пугачевой или выручку от продажи ее замка не отправят на нужды ВС РФ.

"Хотя, если это пойдет в дело (на вырученные от замка деньги будут приобретены дроны), то я бы даже записал видео с фронта, что: "Алла Борисовна, огромная благодарность, я даже не знал, что вы такая патриотка..."", – заявил военный.

По его словам, это относится и к Андрею Макаревичу*, если он вдруг захочет оказать помощь российским солдатам в зоне СВО. Варвар подчеркнул, что чем больше технических средств поставят, тем лучше – и если к этому приложит руку лидер "Машины времени", он его обязательно поблагодарит, поскольку на поле боя все просто и нет никаких двойных смыслов.

Ранее появились сообщения, что Пугачевой объявили бойкот в Израиле.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ