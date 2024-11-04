Назван размер пенсии Пугачевой в России

Какую пенсию Пугачевой платят в России
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Экс-примадонна получает серьезную поддержку от государства

Знаменитая светская львица Алена Кравец решила раскрыть размер пенсионных выплат, которые получает беглая российская певица Алла Пугачева. Оказалось, что экс-примадонне отечественной эстрады ежемесячно выдают по 60 тысяч рублей.

В эту сумму входит доплата от столичной администрации в сумме 30 тысяч рублей за звание народной артистки. Молодая певица утверждает, что эти сведения соответствуют реальности, поскольку об этом ей сообщили общие знакомые с беглой старшей коллегой.

При этом именитая артистка, проживая в за границей, не может воспользоваться своей российской пенсией, так как средства поступают на банковскую карту, которая не обслуживается за пределами России. Вопросы о доступе к финансам и возможностях использования средств за границей часто становятся актуальными для сбежавших из родной страны эмигрантов.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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