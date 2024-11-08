Продюсер Дворцов заявил о проблемах Пугачевой и Галкина* с финансами

Жизнь за границей обходится знаменитостям в круглую сумму

Алла Пугачева приняла решение распродать свой антиквариат, который коллекционировала вместе с супругом Максимом Галкиным*. Другого варианта семейство не видит, поскольку вывезти все за границу не получается, а денег за зарубежную жизнь им не хватает.

Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что в последнее время у артистов возникли большие проблемы с деньгами. Раньше юморист за один концерт мог получить около 10 млн рублей вдобавок к гонорарам за работу на телевидении и рекламу. Теперь же ему приходится ютиться в маленьких европейских залах и собирать гроши с российских эмигрантов.

"И сколько он еще сможет по ним проехать? Там система такая: один раз выступил, надо делать перерыв на год-два, чтобы люди успели соскучиться. Регулярных концертов у Галкина* там не будет. А за все надо платить", – говорит он.

По словам Дворцова, одно обслуживание замка в деревне Грязь обходится семейству Пугачевой в 1 млн рублей в месяц, поскольку там продолжают работать уборщицы, охрана, садовники. Также у них есть три квартиры в Москве, которые тоже нужно оплачивать.

Ходят слухи, что на фоне финансовых сложностей Алла Пугачева даже подумывает продать свою коллекцию бриллиантов, которую обещала подарить своей внучке Клаве. За нее артистка может выручить солидную сумму.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ