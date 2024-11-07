Мизулина рассказала об устроенных ИИ похоронах Пугачевой

Похоронили: пришли тревожные новости о Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Сперва появившуюся информацию приняли за розыгрыш

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о курьезном случае, который произошел с Аллой Пугачевой в пространстве российской Сети. Оказалось, что артистку похоронили раньше времени и сообщили об этом всем россиянам.

По ее словам, искусственный интеллект, который занимается обработкой информации в интернете, нашел статью о знаменитости. В ней рассказывалось, что она давно подобрала себе место на кладбище – оно числится за ней, несмотря на отъезд из России. Нейросеть, в свою очередь, решила, что Пугачевой уже нет в живых. И указала в краткой сводке сведения о месте упокоения звезды.

"Думали, что это кто-то пошутил", – призналась Мизулина.

В итоге ситуацию исправили, и больше в популярном российском поисковике в карточке Аллы Пугачевой информации о ее смерти нет.

Ранее стало известно, какую пенсию получает Примадонна в России.

Источник: Telegram
По теме

Выборы президента Украины: в Раде сделали громкое заявление

Зеленский многим надоел

В Кремле высказались о новом президенте России

Многим интересно, каким будет будущий лидер нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей