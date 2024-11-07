Мизулина рассказала об устроенных ИИ похоронах Пугачевой

Сперва появившуюся информацию приняли за розыгрыш

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о курьезном случае, который произошел с Аллой Пугачевой в пространстве российской Сети. Оказалось, что артистку похоронили раньше времени и сообщили об этом всем россиянам.

По ее словам, искусственный интеллект, который занимается обработкой информации в интернете, нашел статью о знаменитости. В ней рассказывалось, что она давно подобрала себе место на кладбище – оно числится за ней, несмотря на отъезд из России. Нейросеть, в свою очередь, решила, что Пугачевой уже нет в живых. И указала в краткой сводке сведения о месте упокоения звезды.

"Думали, что это кто-то пошутил", – призналась Мизулина.

В итоге ситуацию исправили, и больше в популярном российском поисковике в карточке Аллы Пугачевой информации о ее смерти нет.

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