Галкин* сделал заявление в годовщину нападения ХАМАС на Израиль

Галкин* сделал громкое политическое заявление
Максим Галкин*. Кадр: YouTube.com
На юмориста тут же набросились в соцсетях

Комик Максим Галкин* выступил с громким политическим заявлением. Сегодня, 7 октября, он решил напомнить о нападении ХАМАС на Израиль. В социальных сетях он разместил пост, посвященный этому печальному событию.

В своем обращении артист выразил скорбь по поводу жертв этой атаки и назвал дату "днем памяти и скорби для миллионов людей по всему миру". Юморист подчеркнул, что события, произошедшие в этот день, стали трагедией не только для израильтян, но и для всех, кто потерял близких и переживает за судьбу пострадавших.

Тем не менее публикация вызвала неоднозначную реакцию среди его подписчиков. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали лицедея за одностороннее высказывание и отсутствие комментариев по поводу последующих действий ЦАХАЛ (израильской армии) в отношении Ливана и сектора Газа. Критики отмечают, что беглый комик, как и многие другие российские релоканты, старается избегать обсуждения спорных тем, связанных с военными операциями и политикой Израиля, что вызывает недовольство части аудитории.

Комментаторы указали на то, что развернувшаяся на международной площадке трагедия затронула не только израильскую сторону, но и огромное количество гражданских лиц в секторе Газа, пострадавших в результате ударов Израиля.

"А дети Палестины для вас не люди, Максим?", – задают лицедею резонный вопрос.

Максим Галкин* продолжает колесить по всему свету и делиться личными взглядами на текущие события, что неизменно вызывает оживленные обсуждения в Сети.

К слову, ранее Галкина* захотели лишить доходов.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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