Прилепин высказался о будущем Пугачевой и Галкина*

Артисты потеряли уважение публики

Знаменитый российский писатель и общественник Захар Прилепин высказался о будущем шоумена Максима Галкина* и его супруги – бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, уехавших из России.



По мнению культурного деятеля, артисты, покинувшие страну, не смогут добиться успеха за рубежом, а их карьеры неизбежно пойдут на спад. Он особо отметил, что об этом следует напоминать и другим творческим личностям, которые рассматривают возможность эмиграции.

Эта беглая пара привыкла существовать в рамках определенной культурной системы, которая поддерживала их на родине. Но за границей они вряд ли смогут переключиться на другой формат и стать востребованными. В итоге их карьеры окажутся в тупике, уверен Прилепин. По его мнению, популярность и влияние, которые артисты имели в родном государстве, невозможно перенести в другую культурную среду.

Писатель также добавил, что эмигрировавшие российские деятели культуры рано или поздно столкнутся с реальностью, в которой они окажутся "никому не нужными". Он убежден, что успешная карьера за границей – скорее миф, чем реальная перспектива для тех, кто привык к российским условиям и поддержке.

К слову, ранее стало известно о смерти близкого друга Пугачевой.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации